Укроборонпром станет акционерным обществом - решение Кабмина

Правительство приняло решение о преобразовании ГК "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовало реорганизацию его 43 стратегических предприятий в хозяйственные общества под 100%-м контролем государства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Укроборонпром трансформируется в современную высокотехнологичную оборонную компанию. Соответствующие постановление и распоряжение были одобрены сегодня, 9 декабря, на заседании правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 октября 2021 года Президент Зеленский подписал Закон №1630-ІХ "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", ключевая цель которого - повышение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины путем внедрения корпоративной модели управления на предприятиях государственного ОПК.

Концерн будет преобразован в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству Украина. "Государственные унитарные и казенные предприятия Укроборонпрома будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут находиться под 100% контролем и принадлежат государству", - проинформировали в концерне.

Как отмечается, трансформация Укроборонпрома позволит преодолеть технологический разрыв между государственным сектором отечественного ОПК и ведущими мировыми оборонными компаниями благодаря:

* внедрению модели корпоративного управления на предприятиях - согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление;

* трансферу новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд ВСУ;

* созданию общих проектов, программ и предприятий с зарубежными партнерами, что откроет новые возможности для предприятий ОПК Украины;

* привлечению инвестиций, в том числе иностранных, в целях модернизации производства и внедрения инноваций.