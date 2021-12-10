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Укроборонпром станет акционерным обществом - решение Кабмина
09:32 10.12.2021 |
Правительство приняло решение о преобразовании ГК "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовало реорганизацию его 43 стратегических предприятий в хозяйственные общества под 100%-м контролем государства.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Укроборонпром трансформируется в современную высокотехнологичную оборонную компанию. Соответствующие постановление и распоряжение были одобрены сегодня, 9 декабря, на заседании правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 1 октября 2021 года Президент Зеленский подписал Закон №1630-ІХ "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", ключевая цель которого - повышение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины путем внедрения корпоративной модели управления на предприятиях государственного ОПК.
Концерн будет преобразован в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству Украина. "Государственные унитарные и казенные предприятия Укроборонпрома будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут находиться под 100% контролем и принадлежат государству", - проинформировали в концерне.
Как отмечается, трансформация Укроборонпрома позволит преодолеть технологический разрыв между государственным сектором отечественного ОПК и ведущими мировыми оборонными компаниями благодаря:
* внедрению модели корпоративного управления на предприятиях - согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление;
* трансферу новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд ВСУ;
* созданию общих проектов, программ и предприятий с зарубежными партнерами, что откроет новые возможности для предприятий ОПК Украины;
* привлечению инвестиций, в том числе иностранных, в целях модернизации производства и внедрения инноваций.
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