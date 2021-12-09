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Шесть банков начнут работу с программой «еПоддержка» по выплате 1 тыс. грн вакцинированным - Минэкономики
18:48 09.12.2021 |
Альфа-банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк присоединятся к программе "еПоддержка" по выплате 1 тыс. грн вакцинированным, средства будут предоставляться на четыре месяца, сообщило Министерство экономики.
"Участие в программе принимают шесть банков: Альфа-банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, Сбербанк. Постепенно будут приобщаться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно", – сообщило министерство в релизе в четверг.
По информации банков, ПриватБанк, Альфа Банк и monobank уже добавили в свои приложения возможность открытия карты "еПоддержка". Указывается, что Альфа Банк предлагает новым клиентам дополнительные 100 грн бонусами.
Кроме того, за три часа с момента запуска услуги monobank открыл клиентам 50 тыс. карт для выплаты 1 тыс. грн.
Средства можно будет израсходовать в течение четырех месяцев как онлайн, так и оффлайн.
"Банки будут распознавать категорию (расходов - ИФ) при оплате, поэтому израсходовать деньги на другие цели, перевести их на другую карточку будет невозможно", – пояснило министерство.
Техническую часть услуги в приложении "Дия" обеспечивает команда Минцифры.
В министерстве подчеркнули, что с 19 декабря граждане смогут присоединиться к программе исключительно в "Дие".
"Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – добавили в министерстве.
Согласно принятым изменениям в госбюджет-2021 каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.
Как указал премьер-министр Денис Шмыгаль, в настоящее время вакцинировано против COVID-19 двумя дозами более 12 млн граждан. В трех регионах Украины более 50% взрослого населения вакцинированы по крайней мере одной дозой.
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