Шесть банков начнут работу с программой «еПоддержка» по выплате 1 тыс. грн вакцинированным - Минэкономики

Альфа-банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк присоединятся к программе "еПоддержка" по выплате 1 тыс. грн вакцинированным, средства будут предоставляться на четыре месяца, сообщило Министерство экономики.

"Участие в программе принимают шесть банков: Альфа-банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, Сбербанк. Постепенно будут приобщаться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно", – сообщило министерство в релизе в четверг.

По информации банков, ПриватБанк, Альфа Банк и monobank уже добавили в свои приложения возможность открытия карты "еПоддержка". Указывается, что Альфа Банк предлагает новым клиентам дополнительные 100 грн бонусами.

Кроме того, за три часа с момента запуска услуги monobank открыл клиентам 50 тыс. карт для выплаты 1 тыс. грн.

Средства можно будет израсходовать в течение четырех месяцев как онлайн, так и оффлайн.

"Банки будут распознавать категорию (расходов - ИФ) при оплате, поэтому израсходовать деньги на другие цели, перевести их на другую карточку будет невозможно", – пояснило министерство.

Техническую часть услуги в приложении "Дия" обеспечивает команда Минцифры.

В министерстве подчеркнули, что с 19 декабря граждане смогут присоединиться к программе исключительно в "Дие".

"Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – добавили в министерстве.

Согласно принятым изменениям в госбюджет-2021 каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.

Как указал премьер-министр Денис Шмыгаль, в настоящее время вакцинировано против COVID-19 двумя дозами более 12 млн граждан. В трех регионах Украины более 50% взрослого населения вакцинированы по крайней мере одной дозой.