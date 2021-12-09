АМКУ разрешил Kaspi.kz купить украинский БТА банк

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил финтех-компании Kaspi.kz (Казахстан) приобрести АО "БТА банк" (Киев).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе АМКУ, такое решение комитет принял на заседании в четверг.

В октябре этого года Kaspi.kz заявила о подписании договора купли-продажи 100% акций банка и планах завершить сделку в первом полугодии 2022 года. "Он приобретается исключительно для получения банковской лицензии в Украине. Это позволит нам запустить финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета и прочее", - говорилось в отчете за третий квартал, опубликованном на официальном сайте Kaspi.kz. Стоимость сделки не разглашалась.

Тогда же отмечалось, что БТА банк ведет ограниченную операционную деятельность, у него нет отделений и кредитного портфеля.

В начале октября 2021 года Kaspi.kz завершил сделку по приобретению платформы онлайн-платежей в Украине Portmone Group, контрольный пакет которой принадлежал Europe Virgin Fund (EVF). Указывалось, что это предоставит Kaspi платежную лицензию и аккредитацию Visa и MasterCard в Украине, а Украина в среднесрочной перспективе также может стать важным источником IТ-талантов и центром развития Kaspi.

Kaspi.kz оперирует тремя платформами: маркетплейс, финтех-платформа и система платежей. Акционерами компании являются фонды Baring Vostok - 28,82%, Вячеслав Ким - 23,25%, Михаил Ломтадзе - 22,44%.

АО "Kaspi.kz" в январе-июне 2021 года получило чистую прибыль в размере 173,064 млрд тенге, чистая прибыль составила 115,579 млрд тенге (курс 426,294 тенге/$1).

БТА банк, некогда один из крупнейших банков Казахстана, несколько лет назад сдал там банковскую лицензию. В настоящее время фактически является компанией по управлению активами, которой владеет казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев и Fincraft Group (ранее - Novacom Corporation) - холдинговая компания, единственным владельцем которой является Ракишев.

БТА банк Украина основан в 1992 году. По данным НБУ, на начало 2021 года бенефициаром банка являлся Кенес Ракишев, которому опосредованно принадлежали 100% уставного капитала через БТА банк (Республика Казахстан).

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2021 года по размеру активов БТА банк занимал 67-е место (491,6 млн грн) среди 71 действующего банка в Украине.