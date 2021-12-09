Стали известны подробности продажи Богуслаевым акций «Мотор Сичи» при помощи Dragon Capital

Президент и акционер "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев продал акции компании тайно: личность покупателя была скрыта за анонимными оффшорными компаниями, а сделка была обнародована только через два года после продажи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Елены Поканевич, специалиста по конкурентному праву и M&A проекта "Лига антитраста".

"У Украины есть все шансы отстоять свои права в арбитражном суде. Ведь национализация "Мотор Сичи" осуществлялась с соблюдением китайско-украинского двустороннего инвестиционного соглашения и порядок установленный законом был соблюден: национализация осуществлялась в общественных интересах; АМКУ не предоставлял никакой компании разрешения на приобретение акций "Мотор Сич" и исследует вопросы законности приобретения гражданами Китая контрольного пакета акций "Мотор Сич", китайские компании не были подвергнуты дискриминации. Но не нужно недооценивать КНР. Если они вошли в этот процесс, то, похоже, видят возможность давить украинские власти на нужный им результат", - заявила эксперт.

Теперь, по ее словам, из документов Pandora Papers стало известно, что за секретным соглашением стоял лабиринт оффшорных фирм, и проект сделки, выявленный в документах, показывает, что Богуслаеву вероятно способствовали украинские офисы крупной американской юридической фирмы DLA Piper, разработавшей сделку.

"В проекте соглашения подробно описан план, в котором три оффшорных фирмы - зарегистрированные на Британских Виргинских островах - Skyrizon, на - Кипре Reckoner Investment и Argio Investment, приобретут шесть оффшоров, которые вместе владели контрольным пакетом акций "Мотор Сич", - отмечает она.

Как ранее сообщала политтехнолог Екатерина Селантьева, в юридической компании DLA Piper работает Наталья Фуклеева - жена Томаша Фиалы. Именно компания Фиалы Dragon Capital была посредником между китайцами и Богуслаевым в процессе скупки акций "Мотор Сич".

"Судя по материалам, находящимся в открытых источниках, компания DLA Piper системно сотрудничала с "Мотор Сич" в период, когда Томаш Фиала сопровождал скупку акций в пользу китайских компаний. Так, в материалах ФинМониторинга фигурирует информация о договоре между ПАО "Мотор Сич" и ООО "ДИ ЭЛ ЭЙ ПАЙПЕР Украине" о предоставлении консультационных услуг от 22 апреля 2014 года. 30 мая 2017 было выплачено в пользу ООО "ДИ ЭЛ ЭЙ ПАЙПЕР Украина" 3.08 млн грн", - отметила она.

Напомним, в феврале этого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку открыла дело в отношении депозитарного учреждения ООО "Драгон Капитал", на счетах которого в ценных бумагах размещены акции "Мотор Сич". Комиссией открыто дело за нарушение требований "Положения о проведении депозитарной деятельности".

Еще в 2017 году Шевченковский районный суд Киева арестовал акции "Мотор Сичи", которые числятся на счетах "Dragon Capital" и принадлежат ряду компаний, аффилиированных с китайцами - Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські острови), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британські Віргінські острови), Granum Corporation (Панама).

Согласно решению суда от 19.03.2021 г. Dragon Capital является держателем 60,5% акций компании "Мотор Сич". Скупка акций компанией началась в 2014 г. и активно продолжилась в середине 2016 г., когда на пике Dragon Capital непосредственно владел около 10% акций.

За 2014-2016 гг. компании из группы Dragon Capital купили не менее 300 тыс. штук акций (14% от общего числа) на сумму не менее 659 млн. грн. Только на сделке в июне 2017 г. кипрская DRGN Limited на продаже 6,2% акций заработала не менее 53,7 млн грн.