Галущенко представил коллективу «Оператора рынка» нового руководителя

Министр энергетики Герман Галущенко представил коллективу государственного предприятия "Оператор рынка" исполняющего обязанности директора Александра Гавву.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Минэнерго.

"Есть большие планы, глобальные с точки зрения синхронизации украинской энергосистемы ENTSO-E, интеграции рынков. Мы хотим реализовывать на базе вашего предприятия современные цифровые проекты в энергетике", - отметил министр.

Согласно сообщению, Гавва очертил ключевые направления своей работы на госпредприятии.

"Оператор рынка" предлагает выступить как центр сбора и обработки данных в энергетической сфере. Мы видим необходимость помочь государственным органам в такой задаче и готовы применить уже наработанные решения», - сказал Гавва.

Среди среднесрочных целей также корпоратизация предприятия, которая позволит вести новую политику собственности и корпоративного управления, будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию компании в интересах государства, интеграции с европейским рынком электрической энергии.

Как сообщалось, 2 декабря Кабинет Министров отменил решение о назначении Романа Сутченко директором ГП "Оператор рынка", согласовав назначение на должность и.о. руководителя предприятия Александра Гаввы.

Государственное предприятие "Оператор рынка" было создано 18 июня 2019 года в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии".

Предприятие отвечает за организацию купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке электрической энергии.