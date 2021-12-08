Финансовые новости
- |
- 08.12.21
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курьеры «Нова Пошта» начали принимать бесконтактную оплату в смартфоне через ОщадPAY
15:30 08.12.2021 |
Курьеры компании "Нова Пошта" начали принимать бесконтактную оплату в смартфоне через ОщадPAY государственного Ощадбанка (Киев) и платежной системы Visa, сообщила пресс-служба банка в среду.
"Клиент может рассчитаться за посылку и услуги доставки бесконтактной картой или устройством ApplePay или GooglePay. Достаточно поднести платежное средство к смартфону курьера. После оплаты электронный чек будет отправлен клиенту в приложение Новой почты, на Viber или SMS-сообщением", - говорится в сообщении.
Указывается, что курьеру достаточно смартфона на базе Android с мобильным приложением, которое загружается из Google Play.
Согласно сообщению, ОщадPAY пользуются работниками адресной доставки из 10 регионов Украины, в том числе, Киева, Одессы, Львова, Черкасс и Полтавы.
Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из около 7 тыс. отделений по всей стране.
"Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно статистике Нацбанка, на 1 октября 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимает в рейтинге 2-е место (247,44 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Беларусь, Арахамия, транзит: как «прокладка» из ОАЭ зарабатывает 40% маржи на поставках э/э в Украину
ТОП-НОВОСТИ
|Декабрьское дежавю: денег на все расходы в бюджете может не хватить
|Пророчество мольфарки. Зачем Коломойский пугает Зеленского Юлией Тимошенко
|США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да
|Как малые дети: про фонды для детей и пенсионеров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курьеры «Нова Пошта» начали принимать бесконтактную оплату в смартфоне через ОщадPAY
|ОККО не будет покупать сеть магазинов Коло: сделка сорвалась
|Кто выиграет от разделения Укрнафты?
|А-Банк и Аккорд Банк получили от НБУ письменные предостережения за недостаточный финмониторинг
|Сеть АЗК Glusco обрела нового владельца
|Нафтогаз просит НКРЭКУ пересмотреть тариф на услуги поставщика «последней надежды»
Это интересно
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности. Ни одного Redmi и Xiaomi в лидерах AnTuTu
|Toyota GR Yaris перевели на водород
|Власти Израиля усилили надзор за экспортом кибертехнологий
|Кроссовер Toyota Corolla обзавелся новой системой полного привода
|Toyota построит в США завод по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью $1,29 миллиарда
|Маски и социальная дистанция - помогают или нет? Новые данные ученых
|С 2025 года в Корее пожилых граждан будут тестировать с помощью симуляторов виртуальной реальности, прежде чем выпускать на дороги