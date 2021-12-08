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ОККО не будет покупать сеть магазинов Коло: сделка сорвалась
09:38 08.12.2021 |
Сделка по продаже сети магазинов Коло компании ОККО сорвалась. Об этом сообщается в пресс-релизе компании BGV Group Management.
В сообщении отмечается, что ОККО (входит в концерн Галнафтогаз) действительно вела переговоры с руководством BGV Group Management, к активам которой относится Коло, по покупке сети магазинов.
"В итоге длительных переговоров руководство двух компаний приняло совместное решение не заключать соглашение о продаже-покупке сети магазинов Коло. Причиной такого решения стало то, что стороны не пришли к единому видению относительно условий договора", - сказано в пресс-релизе.
В дальнейшем команда инвестиционной компании BGV Group Management и Коло продолжат реализовывать стратегию по развитию бренда и расширению сети магазинов.
Коло - мини-маркеты формата "магазины у дома". Бренд насчитывает более 260 магазинов и входит в ТОП-5 крупнейших торговых сетей Украины (по исследованию GT Partners Ukraine 2021 года).
BGV Group Management - инвестиционная компания Геннадия Буткевича, развивающая бизнесы и проекты в секторах добычи, переработки, энергоэффективности, ритейла (сеть АТБ) и девелопмента.
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