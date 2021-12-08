ОККО не будет покупать сеть магазинов Коло: сделка сорвалась

Сделка по продаже сети магазинов Коло компании ОККО сорвалась. Об этом сообщается в пресс-релизе компании BGV Group Management.

В сообщении отмечается, что ОККО (входит в концерн Галнафтогаз) действительно вела переговоры с руководством BGV Group Management, к активам которой относится Коло, по покупке сети магазинов.

"В итоге длительных переговоров руководство двух компаний приняло совместное решение не заключать соглашение о продаже-покупке сети магазинов Коло. Причиной такого решения стало то, что стороны не пришли к единому видению относительно условий договора", - сказано в пресс-релизе.

В дальнейшем команда инвестиционной компании BGV Group Management и Коло продолжат реализовывать стратегию по развитию бренда и расширению сети магазинов.



Коло - мини-маркеты формата "магазины у дома". Бренд насчитывает более 260 магазинов и входит в ТОП-5 крупнейших торговых сетей Украины (по исследованию GT Partners Ukraine 2021 года).





BGV Group Management - инвестиционная компания Геннадия Буткевича, развивающая бизнесы и проекты в секторах добычи, переработки, энергоэффективности, ритейла (сеть АТБ) и девелопмента.

