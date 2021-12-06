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Нафтогаз просит НКРЭКУ пересмотреть тариф на услуги поставщика «последней надежды»
09:07 06.12.2021 |
НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой как можно быстрее внести изменения в механизм ценообразования на газ, отпускаемый поставщиком «последней надежды» (ППН).
Как передает Укринформ, об этом сообщает Нафтогаз.
"По состоянию на 3 декабря 2021 года рассчитанная в соответствии с законодательством цена для потребителей ППН составляет 46,71 грн/куб.м (с НДС и транспортировкой). Она изменяется ежедневно. Нафтогаз предлагает пересмотреть механизм ценообразования для обеспечения большей доступности газа и прогнозируемости его цены, защиты уязвимых категорий потребителей", - сообщили в компании.
Кроме того, Нафтогаз предложил НКРЭКУ автоматически подключить бытовых потребителей ППН к базовому годовому предложению Нафтогаза, на условиях которого они смогут получать газ по одной из самых выгодных цен на рынке - 7,96 грн/куб.м газа (с НДС, без стоимости транспортировки).
Отмечается, что услугами ППН на 3 декабря пользуется 453,5 тыс. потребителей. В Нефтегазе заявляют, что неоднократно информировали таких потребителей о возможности заключения долгосрочных соглашений на более выгодных условиях. Ценообразование же ППН строго регламентировано законодательством. В частности, цена для его потребителей сейчас рассчитывается по формуле, утвержденной Кабинетом Министров.
Как сообщалось, в октябре-ноябре Кабмин зафиксировал цену газа для клиентов ППН на уровне 7,96 грн/куб.м газа (с НДС, без стоимости транспортировки).
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