НКРЭКУ лишила четыре облгаза Фирташа права получать компенсацию от государства





Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отказала компаниям "Днепрогаз", "Криворожгаз", "Львовгаз" и "Николаевгаз" и не включила их в реестр предприятий, которые берут участие в процедуре урегулирования задолженности субъектов на рынке газа, сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Регулятор обосновал отказ тем, что указанные компании не подали документы в соответствии с требованиями закона №1639-IX о мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке голубого топлива.

"Эти компании теряют право на получение компенсации по закону, поскольку они не будут включены в реестр", - отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Кроме того, регулятор оштрафовал на 850 тыс. грн "Нафтогаз" за недопуск членов комиссии для проведения плановой проверки. Также компании выписали по 102 тыс. грн штрафов по итогам трех внеплановых проверок по обращению участников рынка и потребителей.

Стоит отметить, что "Днепрогаз", "Криворожгаз", "Львовгаз" и "Николаевгаз" входят в состав группы РГК Дмитрия Фирташа.

Напомним, суммарный долг операторов газораспределительных сетей (обл-, горгазы) за газ перед Оператором ГТС Украины достиг 12,5 млрд грн. Около 7,4 млрд грн задолженности приходится на облгазы группы РГК Фирташа.