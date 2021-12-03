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НКРЭКУ оштрафовала «Нафтогаз» на 1,156 млн грн за недопуск ее представителей к проверкам компании
12:31 03.12.2021 |
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании в пятницу оштрафовала НАК "Нафтогаз Украины" за недопуски представителей регулятора к проверкам компании в ноябре этого года.
В частности, регулятор наложил на "Нафтогаз" 850 тыс. грн максимального штрафа за недопуск проверяющих на объект в ходе плановой проверки деятельности НАК по поставке газа за последние четыре года и еще три штрафа по 102 тыс. грн каждый за недопуск в ходе трех неплановых проверок, которые осуществлялись вследствие соответствующих обращений к НКРЭКУ со стороны участников рынка и потребителей.
"Я не знаю, был ли поставлен в известность руководитель компании - Юрий Юриевич Витренко, - относительно этих недопусков, однако я обязательно лично поставлю его в известность относительно этих проверок", - заявил в ходе заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.
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