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Кабмин одобрил в 2021 году госгарантии на портфельной основе 12 банкам
08:19 03.12.2021 |
Кабинет Министров одобрил предоставление в 2021 году госгарантий на портфельной основе 12 банкам-кредиторам.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Кабинет Министров Украины 2 декабря принял постановление "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2021 году".
"Реализация документа позволяет предоставить государственные гарантии 12 банкам-кредиторам, прошедшим отбор для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро-, малых и средних предприятий", - отметили в Минфине.
Также определяется предельный размер таких гарантий для каждого отдельного банка-кредитора, а министру финансов предоставляются полномочия по заключению соответствующих сделок.
По результатам полученных от банков заявок установлены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 8,084 млрд грн следующим банкам: АО «Ощадбанк» - 2 млрд грн, АО КБ «ПриватБанк» - 2 млрд грн, АБ «Укргазбанк» - 1, 5 млрд грн, АО «Укрэксимбанк» - 1 млрд грн, АО «Таскомбанк» - 600 млн грн, АО «ОТП Банк» - 500 млн грн, АО «Пиреус банк МКБ» - 139 млн грн, АО «Банк Альянс» - 100 млн грн, АО «Кредитвест банк» - 95 млн грн, АО «КИБ» - 90 млн грн, АО «Асвио банк» - 30 млн грн и ПАО «МТБ» - 30 млн грн.
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