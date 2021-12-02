Метинвест Ахметова создала новую угольную компанию

Горно-металлургическая группа Metinvest B.V. Рината Ахметова и Вадима Новинского создала новую угольную компанию "Метинвест Покровскуголь" на базе крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля - Покровская угольная группа, сообщила пресс-служба компании.

Компания будет руководить шахтоуправлением "Покровское" и Свято-Варваринской обогатительной фабрикой в Покровске. Совместно данные предприятия добывают уголь, ведут его обогащение и продают в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости к коксохимам Метинвеста.

В новую компанию уже перевели более 400 работников этих предприятий. Генеральным директором Метинвест Покровскуголь стал Андрей Акулич, который до назначения занимал должность заместителя генерального директора по интеграции компании Донецксталь.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года, минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления "Покровское" по методике JORC составили 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика - одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

