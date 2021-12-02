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Нафтогаз присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода
08:47 02.12.2021 |
НАК "Нафтогаз України" присоединилась к Европейскому альянсу чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance).
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.
«"Нафтогаз" продолжает активное сотрудничество с институтами Европейского Союза, в частности, с Европейской Комиссией. Одним из результатов этого сотрудничества стало присоединение "Нафтогаза" к Европейскому альянсу чистого водорода», - говорится в сообщении.
В рамках этой организации "Нафтогаз" будет искать потенциальных партнеров для реализации водородных проектов и обмениваться опытом с другими участниками альянса, ведь НАК имеет амбиции стать национальным лидером по производству водорода с целью его экспорта в страны ЕС.
В компании напомнили, что ЕС задекларировал намерение достичь климатической нейтральности европейского континента до 2050 года, рассчитывая, что именно «зеленый» водород будет играть ключевую роль в декарбонизации ряда секторов экономики. Украина определена приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии, являющейся частью Европейского зеленого соглашения, и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок.
Как сообщал Укринформ, в августе 2021 года НАК "Нафтогаз України" подписала меморандум о сотрудничестве с немецкой энергетической компанией RWE. Компании будут совместно работать над проектами производства «зеленого» водорода с целью его экспорта в Германию.
Также в ноябре этого года "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" присоединились к инициативе H2EU+Store, которая предусматривает производство зеленого водорода из возобновляемых источников энергии на западе Украины.
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