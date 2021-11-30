Киевский «Адонис» вакцинировал почти весь персонал

Медицинская группа «Адонис» вакцинировала практически всех своих сотрудников, планирует привить новых сотрудников - медицинский и немедицинский персонал - после расширения сети.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании, в настоящее время привито около 1700 медработников и сотрудников админкорпуса.

«В ближайший месяц в ходе расширения сети количество сотрудников увеличится до 2500 человек, они также будут привиты в рамках плановой иммунопрофилактики в соответствии с рекомендациями Минздрава», - сказал генеральный директор сети «Адонис» Виталий Гирин.

Как сообщалось, медруппа «Адонис» в 2021 году запустила собственную службу скорой помощи.

Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей.

Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 11 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 66 медицинскими направлениями.

