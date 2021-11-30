Банк «Кредит Днепр» Ярославского хочет приобрести PINbank Гинера

Антимонопольный комитет возбудил дело о концентрации в виде приобретения АО "Банк Кредит Днепр" акций АО "Первый инвестиционный банк" (PINbank), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Распоряжением государственного уполномоченного от 23.11.2021 года № 09/334-р начато дело № 130-25/3-20-ЭК о концентрации в виде приобретения акционерным обществом "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР" акций акционерного общества "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Напомним:

В августе 2020 года бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский, официально стал новым владельцем банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука.

Перед этим Национальный банк согласовал бизнесмену Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала "Банк Кредит Днепр", принадлежащего Виктору Пинчуку.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.

Единственным акционером до Ярославского была компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая косвенно принадлежит Виктору Пинчуку.

За 9 месяцев 2021 года "Банк Кредит Днепр" получил 723 млн грн прибыли. По состоянию на 1 октября активы банка составили 16,2 млрд грн, а уставный капитал - 3,587 млрд грн.

По состоянию на июнь 2021 года основным акционером Первого инвестиционного банка (PINbank) является президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер (88,89%).

Также среди акционеров - украинец Александр Шандрук (7,13% через ООО ЮФ "Укрправо"), гражданин Латвии Борис Баум (0,000026%) и гражданин Германии Хайнце Вольфганг (0,000004%).

За 9 месяцев 2021 года PINbank заработал 14,4 млн грн.