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Банк «Кредит Днепр» Ярославского хочет приобрести PINbank Гинера
09:17 30.11.2021 |
Антимонопольный комитет возбудил дело о концентрации в виде приобретения АО "Банк Кредит Днепр" акций АО "Первый инвестиционный банк" (PINbank), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
"Распоряжением государственного уполномоченного от 23.11.2021 года № 09/334-р начато дело № 130-25/3-20-ЭК о концентрации в виде приобретения акционерным обществом "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР" акций акционерного общества "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.
Напомним:
В августе 2020 года бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский, официально стал новым владельцем банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука.
Перед этим Национальный банк согласовал бизнесмену Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала "Банк Кредит Днепр", принадлежащего Виктору Пинчуку.
Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.
Единственным акционером до Ярославского была компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая косвенно принадлежит Виктору Пинчуку.
За 9 месяцев 2021 года "Банк Кредит Днепр" получил 723 млн грн прибыли. По состоянию на 1 октября активы банка составили 16,2 млрд грн, а уставный капитал - 3,587 млрд грн.
По состоянию на июнь 2021 года основным акционером Первого инвестиционного банка (PINbank) является президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер (88,89%).
Также среди акционеров - украинец Александр Шандрук (7,13% через ООО ЮФ "Укрправо"), гражданин Латвии Борис Баум (0,000026%) и гражданин Германии Хайнце Вольфганг (0,000004%).
За 9 месяцев 2021 года PINbank заработал 14,4 млн грн.
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