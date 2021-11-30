Нафтогаз в ІІІ квартале получил ₴2,5 миллиарда прибыли

За июль-сентябрь НАК "Нафтогаз Украины" получила 2,5 млрд грн прибыли.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила 2,5 млрд грн чистой прибыли за ІІІ квартал 2021 года. Результаты деятельности компании за аналогичный период прошлого года характеризуются ущербом в сумме 1,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация была предоставлена ​​по данным отдельной финансовой отчетности Нафтогаза. Консолидированная финансовая отчетность, охватывающая группу подконтрольных Нафтогазу компаний, будет обнародована в ближайшее время.

Проверенную аудиторами финансовую отчетность по результатам 2021 года "Нафтогаз" обещает опубликовать в 2022 году в определенные законодательством сроки.

Как сообщалось, за январь-июнь 2021 года НАК "Нафтогаз Украины" понес 1,65 млрд грн чистого ущерба. По сравнению с I полугодием 2020 года чистый ущерб компании уменьшился в 7 раз. При этом совокупный доход Нафтогаза за 6 месяцев 2021 года составил 6,45 млрд грн.

По результатам 2020 года консолидированный ущерб Нафтогаза, подтвержденный международной компанией "Делойт", превысил 19 млрд грн и стал первым ущербом компании после 2015 года.