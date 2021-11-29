На Запорожской АЭС четыре энергоблока полностью перешли на топливо Westinghouse

На Запорожской АЭС завершился этап полного перехода четырех блоков на ядерное топливо альтернативного поставщика - компании Westinghouse.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

"С выходом энергоблока №4 с планово-предупредительного ремонта (ППР) на Запорожской АЭС завершился важный этап полного перехода четырех блоков на ядерное топливо альтернативного поставщика - компании Westinghouse", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе планово-предупредительного ремонта активная зона блока №4 была полностью загружена тепловыделяющими сборками производства Westinghouse. Ранее в этом году это состоялось во время ремонтов на энергоблоках №1 и №3. А на пятом энергоблоке - еще в 2019 году.

Опытная эксплуатация на пятом блоке прошла удачно, следовательно, впереди перевод в промышленную. После подачи технического решения с пакетом обосновывающих документов на рассмотрение Госатомрегулирования, именно одобрение регулятора поставит точку в процессе, который продолжается на пятом блоке уже пять лет.

"Уверенно могу сказать: опытная эксплуатация на пятом блоке прошла успешно. Запорожская АЭС все условия выполнила. Полностью загруженная топливом Westinghouse активная зона энергоблока №5 эксплуатировалась больше года. В ближайшее время направим регулятору соответствующее техническое решение", - добавил начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС Дмитрий Касьяненко.

Как сообщал Укринформ, 31 августа НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще четырех блоков общей стоимостью до 30 млрд долларов США.

В ноябре Энергоатом и Westinghouse договорились о совместной достройке двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).