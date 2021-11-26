Укрзализныця в декабре запускает 12 пар скоростных поездов

В новом графике движения поездов, который начинает действовать 12 декабря, будут курсировать 12 пар скоростных поездов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании в Фейсбуке.

"Есть еще хорошие новости для пассажиров: до конца года первый из двух скоростных электропоездов Skoda "City Elephant" отправится в первый рейс. Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев - Тернополь".

В Укрзализныце опубликовали карту скоростного движения.

АО "Укрзализныця" скоростными поездами перевезла за 10 месяцев 2021 года почти 2,6 млн пассажиров, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщал Укринформ, АО "Укрзализныця" временно меняет расписание поездов харьковского направления на период с 15 по 20 декабря в связи с выполнением плановых ремонтных работ по станции Люботин.