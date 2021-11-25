Укрзализныця продала на аукционе еще два объекта непрофильных активов

АО «Укрзализныця» реализовало через систему "Прозорро.Продажи" очередные объекты непрофильных активов в Тернополе и Львове.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что литейная машина во Львове площадью 33,8 м2 была продана за 2 млн грн, что в 43 раза больше первоначальной стоимости.

Также продано здание Дома науки и техники в Тернополе более чем за 32 млн грн, что в 2,1 раза больше его первоначальной стоимости.

Компаниям-победителям предложено подписать договоры купли-продажи указанных объектов. Соглашения должны быть подписаны в течение 20 рабочих дней. Для борьбы со спекуляциями на торгах и мнимой конкуренцией был разработан специальный механизм, при котором в случае отказа от оплаты победитель уплатит в пользу Укрзализныци гарантийный взнос - 10% от первоначальной стоимости объекта.

В Укрзализныце отмечают, что по результатам предыдущих 4 аукционов по продаже непрофильных активов подписаны соглашения с победителями торгов на общую сумму почти 13 млн грн.

Как сообщал Укринформ, Укрзализныця 27 сентября 2021 года провела аукционы через систему «Прозорро.Продажи» по продаже первых объектов непрофильных активов.

До конца 2021 года компания планирует выставить на аукционы 434 объекта, а в следующем году еще более 1 тыс. объектов. Среди них нежилые помещения, магазины, аптеки, кафе.





