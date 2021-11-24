Сговор АЗС. Компании Коломойского через суд добились отмены штрафа АМКУ в 4,7 млрд грн

Шестой апелляционный административный суд отклонил жалобу Антимонопольного комитета и оставил в силе решение Окружного административного суда Киева по делу ПАО "Укрнафта". Об этом глава АМКУ Ольга Пищанская сообщила в Facеbook.

Она напомнила, что компания пытается "отбиться" от штрафа Комитета в 4,7 млрд грн, наложенного за участие в сговоре на рынке горючего.

"Через суды она пытается обжаловать право Комитета использовать при рассмотрении дел материалы досудебного расследования в уголовном производстве, в этом случае - Национального антикоррупционного бюро.

Впрочем, данное решение апелляционной инстанции, как и предыдущее - в ОАСК, мы считаем противоречащим правоприменительной практике Верховного Суда", - отметила глава АМКУ.

Пищанская добавила, что АМКУ ждет полного текста решения для анализа мотивов апелляционной инстанции и собирается подать кассацию.

Сеть АЗС группы Приват состоит из 1 540 заправок, работающих под 11 брендами: Авиас, Авиас плюс, Укрнафта, Укртатнафта, ANP, Мавекс, Мавекс плюс, Sentosa Oil и другие. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Формально управление сетью АЗС осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год. АЗС группы Приват, как правило, ведут синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ компании Укртатнафта (контролируется структурами Игоря Коломойского).