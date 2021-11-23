«ГарПок» опасается принудительного списания с его счета средств, в том числе и для ВИЭ, в пользу «Энергоатома»

ГП "Гарантированный покупатель" опасается принудительного списания средств с его счета в результате судебного решения в пользу НАЭК "Энергоатом" в деле о взыскании 4,1 млрд грн, в результате под угрозу попадут расчеты с ВИЭ-генерацией и выполнение спецобязательство по обеспечению э/э населения.

В случае принудительного выполнения решения Северного аппеляционного хозсуда от 22 ноября в пользу "Энергоатома" в деле, где предметом спора является взыскание свыше 4 млрд грн, из "ГарПока" могут быть списаны средства, предназначенные для оплаты поставщикам универсальных услуг в рамках ПСО для населения, а также целевые средства, предназначенные для производителей э/э по "зеленому" тарифу, говорится в сообщении предприятия на сайте в понедельник поздно вечером.

В "ГарПоке" отметили, что его глава Вадим Улида предложил главе "Энергоатома" Петру Котину провести переговоры для урегулирования спорных вопросов между ключевыми игроками на рынке э/э и основными исполнителями специальных обязательство по обеспечению населения доступной э/э.

Как сообщалось, об угрозе списания со счетов "ГарПока" средств в результате судебных решений предупреждал уволенный 13 ноября директор предприятия Константин Петриковец, называя это одной из причин быстрого перечисления 19,3 млрд грн от облигаций НЭК "Укрэнерго" ВИЭ-генерации.

В юридических кругах обращали внимание, что в апелляционной инстанции должно слушаться дело по иску "Энергоатома" на сумму свыше 4 млрд грн, имеющее все шансы на решение в пользу генкомпании.

"В случае принятия такого решения, имеющиеся у "ГарПока" средства могли бы быть списаны по решению суда", – отметил собеседник "Энергореформы".

После увольнения Петриковца новый руководитель "ГарПока" Улица обратился в обслуживающий Ощадбанк с просьбой вернуть еще не перечисленные деньги из тех, что Петриковец направил "зеленой" генерации (около 960 договоров). В итоге 3 млрд грн были возвращены банком госпредприятию.

О том, что это ее деньги, заявила компания "ДТЭК ВИЭ".

Министр энергетики Герман Галущенко неоднократно заявлял, что деньги от облигаций будут направлены исключительно производителям возобновляемой э/э.