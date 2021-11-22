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Укрэнерго проиграла апелляцию компании Ахметова на 400 млн грн
11:42 22.11.2021 |
Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с Укрэнерго 399,4 млн грн задолженности в пользу ДТЭК Днепроэнерго Рината Ахметова. Об этом сообщает Finbalance.
Согласно материалам дела, задолженность сформировалась из-за ненадлежащего выполнения госкомпанией обязательств по договору об участии на балансирующем рынке.
Также отмечается, что 15 июля 2021 года Хозсуд частично удовлетворил иск ДТЭК Востокэнерго к Укрэнерго и решил взыскать с ответчика 633 млн грн задолженности, возникшей вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору об участии в балансирующем рынке.
6 сентября 2021 года Хозсуд удовлетворил иск ДТЭК Западэнерго к Укрэнерго и решил взыскать в пользу истца 1,32 млрд грн задолженности по оплате электроэнергии на основании договора об участии в балансирующем рынке.
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