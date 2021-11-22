СК ВУСО покупает у Ахметова старейшую страховую компанию Украины





Акционеры страховой компании ВУСО достигли предварительной договоренности о покупке запорожской страховой компании АСКА. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"ВУСО работает в розничном сегменте. АСКА - традиционно сильна в корпоративном сегменте. Синергия в объединении очевидна", - комментирует сделку глава наблюдательного совета ВУСО Михаил Назарчук.

После завершения сделки планируется объединение АСКА и ВУСО под единым брендом VUSO. Все обязательства перед партнерами и клиентами АСКА сохранятся и будут выполняться в полном объеме. Объединенная компания сохранит текущие сервисы АСКА и расширит перечень услуг для клиентов, говорится в сообщении.

Согласно данным Insurance TOP, активы ВУСО и АСКА на 30 сентября 2021 года составляли 903 млн грн и 501,2 млн грн, страховые премии за январь-сентябрь 2021 - 1,24 млрд грн (8-е место в рэнкинге страховщиков) и 853,8 млн грн (13-е место) соответственно.

Сумма и условия сделки не разглашается. О ее завершении будет сообщено дополнительно.