Финансовые новости
- |
- 19.11.21
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Энергоатом подключил к системе предпоследний из неработающих энергоблоков на АЭС Украины
11:32 19.11.2021 |
После успешного завершения среднего планового ремонта энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины. Ремонт блока завершен на 9 суток раньше запланированного срока, говорится в сообщении пресс-службы ЗАЭС.
В настоящее время ведется нагрузка энергоблока на номинальную мощность в соответствии с регламентными ограничениями и балансовым графиком Укрэнерго, говорится в сообщении.
По стоянию на 19 ноября работают 14 из 15 энергоблоков на четырех украинских АЭС. В ремонте остается только 2-й блок на Запорожской АЭС.
В ноябре Энергоатом подключил к ОЭС два энергоблока: №1 Южно-Украинской АЭС и №3 Ровенской АЭС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Последствия для Лещенко: Инициируют ли Шмыгаль и «слуги» его отставку
ТОП-НОВОСТИ
|Покушение на министра: Чем отличился Роман Лещенко, которого хотели похитить и пытать
|Шантаж по-русски. Зачем Лавров «слил» переписку с Парижем и Берлином
|Сергей Гармаш: Легализацией торговли с ОРДЛО Путин давит на Запад и оптимизирует расходы на «республики»
|Международный военный контингент в Украине: Что за миссию готовит ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергоатом подключил к системе предпоследний из неработающих энергоблоков на АЭС Украины
|«Автострада» запускає мобільні лабораторії, які перевірятимуть якість будівництва доріг «у русі» - Максим Шкіль
|НБУ признал банковскую группу Томаша Фиалы
|Финансиста АрселорМиттал подозревают в уклонении от уплаты налогов
Отмечается, что по данным следствия, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019 года внес в официальные документы - декларации по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых "Валявкинского" и "Новокроворожского" месторождений заведомо ложные сведения о начислении платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.
|Нормативы к началу ноября нарушали четыре украинских банка - НБУ
|«Тарифная» комиссия применила к ДТЭК Востокэнерго максимальные штрафные санкции
|«Укрнафта» созвала собрание акционеров на 23 декабря с предложением передать нефтяные активы своей «дочке»
Это интересно
|Toyota обновила кроссовер RAV4 — изменились фары и комплектации
|За год китайские компании почти в три раза увеличили выпуск литиевых аккумуляторов
|IBM показала, как будут выглядеть квантовые компьютеры и машинные залы ближайшего будущего
|Meta готовит к производству VR-перчатки, позволяющие ощущать объекты в виртуальной реальности
|Глава Volkswagen рассказал, когда закончится кризис микрочипов
|Aston Martin выпустил первую шестицилиндровую модель за 22 года
|JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов