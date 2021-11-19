«Автострада» запускає мобільні лабораторії, які перевірятимуть якість будівництва доріг «у русі» - Максим Шкіль

Автошляхи, збудовані компанією «Автострада» перевірятимуть мобільні лабораторії. Ці високотехнологічні рішення стануть частиною унікальної системи якості компанії.

Презентацію мобільних лабораторій, обладнаних найсучаснішим устаткуванням для контролю якості дорожнього будівництва, «Автострада» провела 17 листопада на Міжнародному форумі інфраструктури і транспорту MINTRANS, який пройшов у Києві в КВЦ «Парковий».

Постійне самовдосконалення та запровадження інноваційних технологій і підходів - один з ключових принципів роботи «Автостради», який дозволяє компанії займати лідерські позиції у дорожньо-будівельній галузі. Це стосується і контролю якості виконання робіт, яка є для Автостради беззаперечним пріоритетом.

З метою підвищення ефективності контролю якості компанія запустила на ділянки мобільні лабораторії, які можуть проводити повний цикл аналізу - від ущільнення ґрунтів до перевірки асфальтобетонних сумішей та шарів дорожнього одягу. Їхнє обладнання дозволяє оцінювати стан влаштованого дорожнього покриття, його рівність і шорсткість, і прямо в русі, зі швидкістю транспортного потоку, виявляти дефекти.

Устаткування мобільних лабораторій «Автостради» також дає можливість:

- оцінювати ущільнення основи - «фундаменту» дорожнього одягу. Це надважливий показник, адже саме від основи залежить довговічність дорожнього покриття;

- визначати рівність покриття, від якої напряму залежить безпека руху. Це відбуватиметься за допомогою лазерного профілометра, який може сканувати поверхню дорожнього покриття одночасно у 19 точках з максимальною шириною захоплення у 4,5 метри. Визначення відбувається відповідно до міжнародного індексу рівності IRI (International Roughness Index);

- сканувати дорожнє покриття на наявність дефектів - як на відновлених дорогах, так і на тих, що вже в експлуатації. Отримані дані оброблятимуться за допомогою спеціального програмного комплексу;

- визначати шорсткість покриття відповідно до міжнародного показника зчеплення колеса з покриттям IFI;

- визначати щільність, товщину, водонасичення та інші характеристики матеріалів після відбору проб з конструктивних шарів безпосередньо на дорозі. Це дозволить у разі необхідності оперативно приймати рішення щодо зміни рецептури;

- вимірювати основні геометричні параметри дороги;

- перевіряти якість розмітки;

- перевіряти, як дорожні знаки відбивають світло.

Запуск мобільних лабораторій дозволить «Автостраді» поліпшити експлуатаційні характеристики та вдосконалити технології виконання робіт, а також реагувати на будь-яку потенційну невідповідність, аби оперативно її виправляти та попереджувати повторення. Фахівці компанії отримуватимуть рекомендації безпосередньо на місцях.

«Ми прагнемо постійно підвищувати якість виконання робіт, саме тому впроваджуємо найсучасніші технологічні рішення. Запуск мобільних лабораторій - логічне продовження цього системного підходу. Контроль якості стане оперативнішим і ще більш ретельним та ефективним. Синергія відділу контролю якості, технічного нагляду, центральної лабораторії та лабораторій на кожній з наших виробничих базах дають змогу робити найкращий продукт - якісні дороги. Відсьогодні до цього додаються ще й мобільні лабораторії, які дозволять працювати на випередження», - наголосив засновник Групи компаній «Автострада» Максим Шкіль.

Починаючи з 18 листопада мобільні лабораторії вирушають на ділянки доріг, які відновлює «Автострада». Відтепер контроль якості робіт буде ще ретельнішим, а дорожній одяг - ще більш надійними та довговічними.

Довідково

Група компаній «Автострада» - один із лідерів дорожньо-будівельної сфери, потужне сучасне українське підприємство, яке має власні виробничі ланцюги та є частиною холдингу MS|Capital. Здійснює капітальний ремонт та будівництво доріг і мостів.

Має у власності понад 2,5 тисячі одиниць спеціалізованної техніки та штат працівників 5,5 тис.