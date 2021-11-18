Финансиста АрселорМиттал подозревают в уклонении от уплаты налогов

Финансового директора - главного бухгалтера публичного акционерного общества "АрселорМиттал Кривой Рог" подозревают в уклонении от уплаты налогов на более 2,2 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора финансовому директору - главному бухгалтеру ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019 года внес в официальные документы - декларации по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых "Валявкинского" и "Новокроворожского" месторождений заведомо ложные сведения о начислении платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Кроме того, в нарушение требований налогового законодательства с декабря 2014 года по март 2019 год он умышленно уклонился от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых на сумму свыше 2,2 млрд грн.

В ОГП отметили, что сумма ущерба государству в виде непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами подтверждена заключениями комплексной судебной экспертизы по исследованию материалов, веществ и изделий и экономической экспертизы Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса Министерства юстиции Украины, к проведению которой привлекались специалисты Института геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины, а также заключения комплексной судебной экспертизы материалов, веществ и изделий и экономической экспертизы КНИИСЭ Министерства юстиции Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал Укринформ, в октябре Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнице отдела налоговой в Днепропетровской области, нанесшей государственному бюджету ущерб на 47 млн ​​грн.





