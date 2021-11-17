«Укрнафта» созвала собрание акционеров на 23 декабря с предложением передать нефтяные активы своей «дочке»

ПАО «Укрнафта» объявило о внеочередном собрании акционеров 23 декабря 2021 года с предложением передачи имущества в уставный капитал ООО «Нафта-Актив», в котором она является 100%-м собственником. Об этом говорится в обнародованной во вторник вечером повестке дня собрания акционеров, передает «Интерфакс-Украина».

В то же время другие вопросы повестки не столь обширны, как в объявленном ранее собрании на 30 ноября. Пока неизвестно, будет ли повестка на 23 декабря дополняться.

При регистрации «Нафта-Актив» основным видом его экономической деятельности указана добыча нефти.

Кроме того, «Укрнафта» внесла изменения в повестку на 30 ноября, дополнив ее тем же вопросом о передаче имущества в уставный капитал ООО «Нафта-Актив», в которой она является 100%-м собственником, с последующим выкупом Littop Enterprises Limited 34%-й доли в ООО, Bridgemont Ventures Limited - 34%, Bordo Management Limited - 32%, а также выкупом «Укрнафтой» всех своих акций у вышеуказанных трех кипрских компаний.

Littop Enterprises и Bridgemont Ventures на сегодня принадлежит по 13,605% акций «Укрнафты», Bordo Management - 12,8909% акций.

Как сообщалось, обнародованная ранее повестка собрания «Укрнафты» на 30 ноября предлагает часть активов «Укрнафты» передать в уставный капитал созданного ею ООО «Укргазактив» с последующей покупкой НАК «Нафтогаз Украины» в ней 100%-ной доли, выкупом «Укрнафтой» у «Нафтогаза» 27 млн 114,256 тыс. своих акций (50%+1 акция) и их дальнейшим аннулированием.

В то же время 9 ноября НАК выпустил разъяснение, что в рамках раздела активов «Укрнафты» с миноритарными акционерами хочет остаться собственником этой компании без участия в ней Игоря Коломойского и его партнеров, а не наоборот, как это предусматривает повестка на 30 ноября.

«Аргументация необходимости разделения «Укрнафты» включает подготовку «Нафтогаза» к публичному размещению акций, привлечению международных партнеров, реализацию ресурсного потенциала «Укрнафты». «Нафтогаз» считает, что это будет легче делать, если «Укрнафта» не будет связана с Игорем Коломойским», - говорится в обнародованной позиции НАК.

«Нафтогаз» еще в феврале 2021 года направил наблюдательному совету «Укрнафты» уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

«Укрнафта» в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 269,26 млн грн против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход возрос на 26% (на 7 млрд 324,617 млн грн) - до 35 млрд 534,818 млн грн, валовая прибыль - на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн.