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Ready to eat. Косюк анонсировал «глобальный переход» МХП
08:53 17.11.2021 |
Крупнейший украинский производитель курятины компания МХП планирует через 10-15 лет перейти от производства сырья к производству пищи. Об этом сказал владелец холдинга Юрий Косюк в интервью Forbes.ua.
"Как выглядит кухня трендсеттера 18-30 лет? Сковорода, две кастрюли, чайник и посудомойка. Микроволновка уже не нужна", - отметил Косюк.
Он считает это для себя основополагающим сценарием.
"Ready to cook будет очень мало. Ready to eat - много. Задача на ближайшие 10-15 лет - осуществить глобальный переход с производителя сырья у производителя пищи", - сказал владелец МХП.
Косюк подтвердил, что в его планах построить, по сути, новую более масштабную компанию.
"В вашей тарелке мясо - это 20%. Огромная неосвоенная территория - овощи, зелень, паста, каши. Мы тоже туда идем", - отметил он.
Базовыми каналами распространения, по словам Косюка, станут магазины у дома.
"Direct to customer - магазины у дома, convenience store - в шаговой доступности", - отметил бизнесмен.
Также он прокомментировал возможность развивать направления, которые считают альтернативными: веганские, без лактозы, без глютена.
"Это очень нишевая история. Доля - 5%. При этом говорят о здоровой пище 16% трендсеттеров 18-30 лет. На словах они выбирают здоровую пищу, но когда приходят в супермаркет и голосуют гривней, эти слова ничем не подкрепляются. Желание казаться лучше - не больше", - отметил Косюк.
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