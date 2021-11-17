Ready to eat. Косюк анонсировал «глобальный переход» МХП

Крупнейший украинский производитель курятины компания МХП планирует через 10-15 лет перейти от производства сырья к производству пищи. Об этом сказал владелец холдинга Юрий Косюк в интервью Forbes.ua.

"Как выглядит кухня трендсеттера 18-30 лет? Сковорода, две кастрюли, чайник и посудомойка. Микроволновка уже не нужна", - отметил Косюк.

Он считает это для себя основополагающим сценарием.

"Ready to cook будет очень мало. Ready to eat - много. Задача на ближайшие 10-15 лет - осуществить глобальный переход с производителя сырья у производителя пищи", - сказал владелец МХП.

Косюк подтвердил, что в его планах построить, по сути, новую более масштабную компанию.

"В вашей тарелке мясо - это 20%. Огромная неосвоенная территория - овощи, зелень, паста, каши. Мы тоже туда идем", - отметил он.

Базовыми каналами распространения, по словам Косюка, станут магазины у дома.

"Direct to customer - магазины у дома, convenience store - в шаговой доступности", - отметил бизнесмен.

Также он прокомментировал возможность развивать направления, которые считают альтернативными: веганские, без лактозы, без глютена.

"Это очень нишевая история. Доля - 5%. При этом говорят о здоровой пище 16% трендсеттеров 18-30 лет. На словах они выбирают здоровую пищу, но когда приходят в супермаркет и голосуют гривней, эти слова ничем не подкрепляются. Желание казаться лучше - не больше", - отметил Косюк.