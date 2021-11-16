Финансовые новости
- |
- 16.11.21
- |
- 22:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии
16:48 16.11.2021 |
Президентом Николаевского глиноземного завода (НГЗ) назначен Штефан Цохлинг (Stephan Zöchling).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГЗ.
Цохлинг будет заниматься стратегией развития Николаевского глиноземного завода, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти, а также развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами.
Также он будет осуществлять контроль и руководство проектами по внедрению новейших и инновационных производственных систем и передовых практик по экологии, социальному и корпоративному управлению (ESG).
"Я рад присоединиться к компании как президент НГЗ и с нетерпением жду совместной работы с коллективом. На новой позиции я сконцентрируюсь на достижении амбициозных целей ESG - на будущее с низким углеродным следом. Я горжусь тем, что меня выбрали в качестве президента НГЗ на пути трансформации в еще более эффективное, социально ответственное и экологически чистое предприятие, отвечающее всем ключевым международным стандартам", - отметил Штефан Цохлинг.
Штефан Цохлинг - один из опытнейших менеджеров в европейской автомобильной промышленности. Он участвовал в реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в строительстве и транспорте.
За более 25 лет своей профессиональной карьеры Цохлинг занимал руководящие должности в крупных международных компаниях финансового и промышленного сектора. В частности, в одном из крупнейших производителей автомобильных компонентов в мире - Magna International, а также в банковской корпорации HSBC Investment Banking.
Как сообщалось, руководство Николаевского глиноземного завода (НГЗ) планирует установить за свой счет дополнительную современную кислородную станцию для Николаевской больницы №5. Она поможет избежать перебоев с подачей кислорода.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский против Ахметова: кто выиграл бой за миллиарды производителям «зеленой» электроэнергии
|Очередная Вовина тысяча: Сколько украинцев сходят на концерт «Квартала»
|США заявили, что Россия испытала противоспутниковое оружие и подвергла опасности МКС
|Специалист по не тому строительству. Зачем во главе «слуг народа» поставили Елену Шуляк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии
|Правление АО «Укрэксимбанк» уволило Тельбизова и Осипова с занимаемых должностей
|Главой «ГарПока» назначен экс-замглавы Минэнергоугля Улида
|Петриковца уволили с должности руководителя «ГарПока» за непрофессионализм и причинение убытков предприятию – Кабмин
|Укрпошта покупает банк за 260 миллионов – СМИ
|Малоизвестная «Лортен Груп» Пиченевского из Никополя купила ГП «Электронмаш» за 970 млн грн
|«Антонов» впервые подписал 5-летний контракт по программе перевозок НАТО и ЕС
Это интересно
|Компания Илона Маска запускает ракеты в космос раз в несколько дней. SpaceX осуществила уже 129 орбитальных запусков
|SpaceX впервые испытала все шесть двигателей на прототипе Starship SN20
|Хакеры взломали электронную почту ФБР
|Spotify купила дистрибьютора аудиокниг Findaway
|Brabus построил 800-сильный Mercedes-Maybach GLS
|Сеул объявил о планах войти в метавселенную
|По данным GM, поставки полупроводниковых изделий налаживаются