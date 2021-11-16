Президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии

Президентом Николаевского глиноземного завода (НГЗ) назначен Штефан Цохлинг (Stephan Zöchling).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГЗ.

Цохлинг будет заниматься стратегией развития Николаевского глиноземного завода, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти, а также развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами.

Также он будет осуществлять контроль и руководство проектами по внедрению новейших и инновационных производственных систем и передовых практик по экологии, социальному и корпоративному управлению (ESG).

"Я рад присоединиться к компании как президент НГЗ и с нетерпением жду совместной работы с коллективом. На новой позиции я сконцентрируюсь на достижении амбициозных целей ESG - на будущее с низким углеродным следом. Я горжусь тем, что меня выбрали в качестве президента НГЗ на пути трансформации в еще более эффективное, социально ответственное и экологически чистое предприятие, отвечающее всем ключевым международным стандартам", - отметил Штефан Цохлинг.

Штефан Цохлинг - один из опытнейших менеджеров в европейской автомобильной промышленности. Он участвовал в реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в строительстве и транспорте.

За более 25 лет своей профессиональной карьеры Цохлинг занимал руководящие должности в крупных международных компаниях финансового и промышленного сектора. В частности, в одном из крупнейших производителей автомобильных компонентов в мире - Magna International, а также в банковской корпорации HSBC Investment Banking.

Как сообщалось, руководство Николаевского глиноземного завода (НГЗ) планирует установить за свой счет дополнительную современную кислородную станцию для Николаевской больницы №5. Она поможет избежать перебоев с подачей кислорода.

