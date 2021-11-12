Малоизвестная «Лортен Груп» Пиченевского из Никополя купила ГП «Электронмаш» за 970 млн грн

ООО "Лортен Груп" (Киев) стало победителем онлайн-аукциона по приватизации ГП "Электронмаш" (Киев), предложив за него 970 млн грн при стартовой цене 66,74 млн грн, т.е. в 14,5 раза выше начальной цены.

Согласно итогам аукциона в пятницу, еще один участник - ООО "Стрим Капитал" - предложил на 10 грн меньше, а ЧАО "Днипробудмашина" бизнесмена Вадима Григорьева, чье начальное предложение было наибольшим (385 млн грн), остановилось на 560 млн грн. ООО "Лортен Груп", согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, зарегистрировано в Киеве в мае 2018 года с уставным капиталом 100 грн. Владелец и руководитель компании - Олег Пиченевский из Никополя (Днепропетровской обл.).

Основной вид деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества, компания также работает в сфере права, управления недвижимостью, предоставляет информационные услуги.

Как сообщалось, победитель получит недвижимость "Электронмаша", в частности корпуса завода, склады, котельные, столовую и базу отдыха на Черниговщине (с.Соколовка). Также в составе имущественного комплекса - земучасток сельхозназначения в Васильковской районе Киевской области (его площадь на согласовании с местным сельсоветом) и 32 транспортных средства (легковые, грузовые авто и спецтехника).

На балансе предприятия также расположен не подлежащий приватизации объект - подземное убежище гражданской обороны.

Имущественный комплекс в целом включает 110,7 тыс. кв. м недвижимости и более 200 тыс. кв. м участков.

Основная специализация предприятия в настоящее время - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, услуги токарной обработки метизделий.

За период с 2018 года по 30 июня 2021 года объем реализации ГП составил 92,4 млн грн, в том числе на экспорт - почти на 40 млн грн.

В первом полугодии текущего года реализация составила 7,3 млн грн, чистый убыток - 2,4 млн грн.

Текущая кредиторская задолженность ГП "Электронмаш" на 30 июня составляет 94,5 тыс. грн, просроченная - 11,89 млн грн, в том числе по заработной плате - 5,4 млн грн.

Стоимость активов предприятия на эту же дату - 73,78 млн грн. В настоящее время на заводе работает 139 человек.

Условиями продажи предусмотрено, в частности, недопущение увольнения работников в течение шести месяцев с дня перехода собственности на единый имущественный комплекс предприятия, погашение в указанный период долгов по зарплате и перед бюджетом, просроченной кредиторской задолженности в размере, который сложится на день перехода собственности.

ГП "Электронмаш" (ранее - Государственное научно-производственное предприятие "Электронмаш") создано на базе завода электронных вычислительных и управляющих машин, который с 1965 года обеспечивал Советский Союз вычислительной техникой.

В последние годы выпускал, в частности, автоматические системы учета газа, системы коммерческого учета и оплаты за энергоресурсы и коммунальные услуги.

"В свое время завод был лидером по производству электронно-вычислительных машин, но сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева", - отмечал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

