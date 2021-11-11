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ADONIS реализовал социальный проект по установке ветеранам современных холтер-мониторов
20:31 11.11.2021 |
В лечебно-диагностическом отделении ADONIS по ул. Раисы Окипной, 8Б прошел второй этап социального проекта. Ветеранам АТО были установлены современные холтер-мониторы MAWI Biosensor Patch. Это компактные устройства для непрерывного регистрирования сердечного ритма. На протяжении 72-120 часов, монитор фиксирует данные и автоматически отмечает любые изменения и пиковые значения. Полученные результаты расшифровывают опытные кардиологи ADONIS, расписывая для каждого пациента развернутые рекомендации.(запись пациента обрабатывается с помощью уникального алгоритма ИИ и валидируется врачом-кардиологом. После этого опытные кардиологи ADONIS расписывают для каждого пациента развернутые рекомендации).
Компактные холтеры никак не мешают качеству жизни. Эргономичный корпус из водостойкого пластика не виден под одеждой, не стесняет движений и дает возможность принимать душ.
Кроме того, каждый монитор предназначен для одноразового использования, что особенно важно в период пандемии. Узнать подробнее о диагностике здоровья сердца можно здесь.
МГК ADONIS активно принимает участие в социальных проектах, сопровождает спортивные мероприятия и массовые ивенты. Прочтите больше о наших событиях здесь.
Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей.
Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 11 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 66 медицинским направлениям.
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