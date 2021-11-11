В Украине на 9% подорожают железнодорожные грузоперевозки

АО "Укрзализныця" с 1 января 2022 года повысит тарифы на перевозку группы грузов 1-го тарифного класса на 9%.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Фейсбуке.

Дополнительное повышение тарифов предусматривается приказом Мининфраструктуры № 586 «О внесении изменения в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги» от 29 октября 2021 года.

Отмечается, что повышение тарифов позволит сократить диспропорцию между уровнями тарифных классов грузов; усовершенствовать тарифную политику на железнодорожном транспорте; получить Укрзализныце дополнительные доходы в 2022 году на сумму 2,31 млрд грн (по прогнозным расчетам); увеличить на 117,2 млн грн налоговые поступления в госбюджет в 2022 году.

Кроме того, Укрзализныця сможет отремонтировать основные средства, используемые в реализации услуг по грузовым перевозкам, и инфраструктуры, а также направить средства на освоение капитальных инвестиций для обеспечения безопасности движения поездов. Планируется, что компания в 2022 году проведет реконструкцию 150 км пути, отремонтирует электрические сети, осуществит техническое переоснащение и ремонт искусственных сооружений хозяйства пути, тяговых подстанций на сумму 425,8 млн грн, а также модернизирует тяговый подвижной состав на сумму 400 млн грн.

В 2021 году изменение уровня тарифов должно принести Укрзализныце дополнительные 2 млрд грн. Еще 10 млрд грн прогнозировано компания получит в 2022 году. Учитывая дополнительное повышение, общий прогнозируемый доход в следующем году составит 12,3 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, 17 августа 2021 года вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры об изменениях тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в два этапа. Согласно приказу, тариф для грузов внеклассной группы вырос на 25,9%. Кроме того, на 8% вырос уровень тарифов на перевозку грузов 1-го и 2-го тарифных классов. Также вырос почти на 51,8% тариф на пустой пробег вагонов из-под грузов 1-го тарифного класса.