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Украина пообещала МВФ назначить набсоветы в трех энергокомпаниях до июня 2022 года
14:34 10.11.2021 |
Украина пообещала Международному валютному фонду назначить наблюдательный совет в НЭК "Укрэнерго" к концу декабря 2021 года. В НАК "Нафтогаз Украины" - до конца января 2022 года и в НАЭК "Энергоатом" - к концу мая 2022 года.
Об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, с которым удалось ознакомиться РБК-Украина.
В документе отмечается, что набсоветы будут назначены на основе проведения прозрачного конкурса. Также, Украина гарантирует, что правительство не будет оказывать влияние на управление компаниями.
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