Внутреннее расследование, проведенное медицинской сетью «Добробут», показало, что поддельный COVID-сертификат с печатью медсети «Добробут», не имеет отношения к этой клинике.

Как сообщается в пресс-релизе «Добробута», это удалось выяснить в ходе внутреннего расследования.

«Медсеть «Добробут» не имеет никакого отношения к поддельному COVID- сертификату, который журналисты телеканала LIVE продемонстрировали 2 ноября в прямом эфире. Внутреннее расследование показало, что печати и подпись врача на якобы справке о вакцинации от клиники подделаны. Запись в электронной системе здравоохранения о подобной прививке отсутствует», - сообщает медсеть.

В компании подчеркивают, что «журналисты не обратились за комментарием к «Добробуту» во время подготовки программы и допустили некорректную форму подачи материала, в результате чего деловой репутации компании и ее сотрудников причинен ущерб».

«Добробут» настаивает на извинениях со стороны телеканала и донесении позиции компании в той же форме, в которой была распространена ложная и двусмысленная информация о ней», - заявляют в компании.В медсети подчеркивают, что «Добробут» активно сотрудничает с полицией Шевченковского района по расследованию уголовного правонарушения по факту подделки документов.

«Для компании принципиально найти виновных. Такие действия мошенников ставят под удар кампанию по вакцинации, в которой участвует клиника, поэтому очень важно не допустить их повторения. Кроме того, «Добробут» не исключает, что стал жертвой недобросовестной конкуренции», - отмечают в медсети.

В компании подчеркивают, что «Добробут» активно участвует в вакцинации, а палаты интенсивной терапии клиники переполнены больными COVID-19.

«Наши врачи работают, не щадя себя. В такой ситуации бездоказательные намеки на возможность подделки COVID-сертификатов в «Добробуте» звучат обидно. В стране более тысячи уголовных дел за подделку документов о вакцинации. Я не слышал, чтобы хоть по одному из них обвинялись сотрудники «Добробута». Поэтому для меня стало неожиданностью голословное обвинение в прямом эфире в наш адрес. Мы настаиваем на публичных извинениях и будем защищать репутацию клиники и наших врачей», - заявил соучредитель и генеральный директор «Добробута» Олег Калашников.





