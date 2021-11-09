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Порошенко передал акции «5 канала» и «Прямого» журналистам, создавшим холдинг «Вільні медіа»
21:13 08.11.2021 |
Телеканалы "Пятый" и "Прямой", принадлежавшие пятому президенту Украины Петру Порошенко, объединились в медиахолдинг "Вільні медіа", которому были переданы 100% корпоративных прав телеканалов, сообщает "Прямой".
"В прошлую пятницу мы создали новый медиа-холдинг, который будет называться "Вільні медіа". Собственниками холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива тех медиа, которые будут в этом холдинге. Таким образом, трудовые коллективы являются самым крупным акционером. В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам", - рассказал в эфире телеканала ведущий Матвей Ганопольский.
Порошенко, комментируя создание холдинга, отметил, что передал акции телеканалов журналистам с целью защиты свободы слова.
"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих недавно своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом" и, конечно, на "5-м канале", сражавшемся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства. Часть этих журналистов - народные депутаты. По закону свои пакеты они передали в управление телеканалам, которые объединились в холдинг с символическим названием "Вільні медіа", - рассказал Порошенко, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".
Он подчеркнул, что целью закона о деолигархизации в первую очередь является взятие под контроль СМИ, и напомнил, что давление на телеканал "Прямой" оказывалось и ранее.
"Скоро уже три года, как власти пытаются уничтожить "Прямой" канал. 21 мая 2019 года прошла инаугурация, и буквально за три дня, 24 мая 2019 года против тогдашнего владельца канала возбудили уголовное дело. Сделали это по доносу приспешника Януковича Портнова, который в то время был ключевым юридическим советником Зеленского. В середине февраля этого года за считанные часы до того, как Совбез мог ввести санкции против "Прямого" канала, я вынужден был купить акции "Прямого" канала, чтобы взять под свою защиту свободу слова", - напомнил Порошенко.
"Украина - это Европа. И свободные СМИ - это важный институт в каждом демократическом государстве. Мы не дадим уничтожить завоевания Революции Достоинства. Мы не позволим построить в Украине диктатуру, подобную режиму Путина или Лукашенко", - заключил он.
Как сообщалось, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Как отмечается в тексте закона, обнародованном на сайте парламента, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.
При этом закон теряет силу через 10 лет со дня его введения в действие.
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