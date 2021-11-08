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Уже 18 банков автоматически могут блокировать счета граждан по требованию исполнителей
15:41 08.11.2021 |
Еще три учреждения пополнили список банков Украины, которые приступили к автоматической блокировке счетов граждан из-за долгов по требованию государственных и частных исполнителей. По данным Опендатабот, в обновленный перечень входят: ПриватБанк, Универсал Банк, Окси Банк, ТАСкомбанк, ИндустриалБанк, Банк Восток, Прокредит Банк, Львов, Конкорд, Райффайзен Банк Аваль, КредоБанк, ОТП Банк, МетаБанк, Украинский капитал, Радобанк.
23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.
В апреле, отвечая на требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать - частично или полностью - счета украинцев, попавших в Единый реестр должников.
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