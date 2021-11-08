НБУ в октябре применил к 2 банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк в течение октября применил к 2 банкам меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Так, к БТА Банку регулятор применил письменное предостережение. Нарушения заключались в ненадлежащем исполнении обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять отдельные внутренние документы банка по вопросам финмониторинга, применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, осуществлять меры надлежащей проверки в отношении отдельных клиентов банка.

Также к Сбербанку применено письменное предостережение за невыполнение обязанности предотвратить проведение валютной операции по поручению клиента, которая не отвечает требованиям валютного законодательства, а также за непредоставление банком в НБУ информации об отдельных валютных операциях, которые осуществлялись субъектами валютных операций.

Как сообщали Українські Новини, в январе-сентября Национальный банк применил к участникам рынка небанковских финансовых услуг 313 мер воздействия.