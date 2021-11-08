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НБУ в октябре применил к 2 банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга
12:43 08.11.2021 |
Национальный банк в течение октября применил к 2 банкам меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Так, к БТА Банку регулятор применил письменное предостережение. Нарушения заключались в ненадлежащем исполнении обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять отдельные внутренние документы банка по вопросам финмониторинга, применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, осуществлять меры надлежащей проверки в отношении отдельных клиентов банка.
Также к Сбербанку применено письменное предостережение за невыполнение обязанности предотвратить проведение валютной операции по поручению клиента, которая не отвечает требованиям валютного законодательства, а также за непредоставление банком в НБУ информации об отдельных валютных операциях, которые осуществлялись субъектами валютных операций.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентября Национальный банк применил к участникам рынка небанковских финансовых услуг 313 мер воздействия.
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