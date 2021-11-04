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В Житомире начали серийное производство корпусов для БТР-4Е: фото
16:55 04.11.2021 |
Государственное предприятие Житомирский бронетанковый завод, входящее в состав Укроборонпрома, начало серийное изготовление корпусов для украинских бронированных машин БТР-4Е, сообщает пресс-служба предприятия.
Как сообщается, началу производства предшествовали соответствующие квалификационные испытания с участием представителей Министерства обороны Украины и концерна Укроборонпром.
В настоящее время на заводе продолжаются работы по расширению производственной базы.
Завод до конца года планирует передачу партии корпусов Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению им. О.А. Морозова (ХКБМ) для последующей комплектации необходимыми системами, узлами и агрегатами.
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