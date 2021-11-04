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Укртрансгаз открыл доступ к показателям работы ПХГ
13:05 04.11.2021 |
АО "Укртрансгаз" открыло публичный доступ к физическим и коммерческим показателям работы подземных хранилищ газа (ПХГ).
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
"Оператор газохранилищ Украины Укртрансгаз открыл публичный доступ к оперативным и архивным данным о работе ПХГ Украины на сайте компании. Созданные аналитические панели содержат ряд физических и коммерческих показателей деятельности отечественной системы подземного хранения газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть обнародованных данных ранее не была доступна широкой публике. В частности, впервые открыт публичный доступ к детализированной информации о коммерческих показателях работы Укртрансгаза. Среди них - данные о неиспользованных и свободных коммерческих мощностях, запасах газа в режиме "таможенный склад", изменениях в портфолио заказчиков услуг.
Согласно сообщению, специалисты Укртрансгаза разработали аналитические панели на базе облачного сервиса бизнес-аналитики Microsoft Power BI. Они содержат всю ключевую информацию, необходимую заинтересованным сторонам как заказчикам услуг хранения газа, так и представителям СМИ и экспертам в сфере энергетики.
Сейчас система работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться в процессе использования.
Как сообщалось, Украинская энергетическая биржа совместно с Оператором газохранилищ "Укртрансгаз" с 1 ноября 2021 года разрешили осуществлять торговлю природным газом, хранящимся в ПХГ в таможенном режиме "таможенный склад", и находящимся в газохранилищах в аналогичном режиме, но на условиях одновременного использования мощности с ограничениями (short-haul).
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