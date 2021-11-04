В Раде рассматривают возможность приватизации Харьковского авиазавода

Приватизация Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) - на сегодняшний день единственный вариант спасения завода от многомиллиардных долгов и окончательного уничтожения предприятия.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

«Срок действия моратория на ликвидацию ХГАПП по процедуре банкротства истекает в октябре 2022 года. После этого уже невозможно будет остановить процесс уничтожения предприятия. Кредиторы вполне законно могут потребовать продажу имущества завода для погашения долгов. А долги вдвое превышают его активы. Совершенно очевидно, что запуск завода только государственными инструментами невозможен. Поэтому нужны другие пути урегулирования этого вопроса», - рассказал нардеп.

По его словам, проблемы с финансовым состоянием ХГАПП начались еще с 2014 года, когда завод утратил возможность серийного выпуска самолетов. И уже через год - в 2015 году началась процедура банкротства. На сегодняшний день общая сумма долгов предприятия составляет около 4,5 млрд грн. Основным кредитором выступает Государственная фискальная служба в связи с исполнением государством гарантийных обязательств по погашению ранее выпущенных облигаций предприятия - речь идет о задолженности в 2,137 млрд грн.

Главными проблемами, которые делают невозможным улучшение экономического состояния завода, также отсутствие заказов на производство самолетов и возможности самостоятельно, без внешней финансовой помощи, осуществить модернизацию производственных мощностей, заменив российские комплектующие, которые используются для производства «базового» на предприятии судна Ан-74.

«Только весной 2021 года был разработан и утвержден план мероприятий по выводу из кризиса ХГАПП. Но он предполагает только стабилизацию предприятия, то есть не возобновление полноценной сборки самолетов, а ненаращивание долгов. Поэтому подкомитету пришлось вмешиваться и искать пути вывода предприятия из кризиса. В результате этого и был разработан законопроект № 5799, предусматривающий приватизацию завода», - отмечает Игорь Копытин.

Проект закона, как рассказывает нардеп, направлен на улучшение финансово-экономического состояния завода, внедрение механизмов, способствующих снижению социального напряжения и сохранению рабочих мест, модернизации производства и разработке новых технологий, а также привлечению инвестиций для развития ХГАПП и авиастроительной отрасли Украины в целом.

Кроме того, с целью сохранения единого имущественного комплекса ХГАПП, законопроектом предусмотрено закрепление обязательств покупателя по погашению просроченной кредиторской задолженности, в том числе по оплате труда, модернизации производства, авиационных технологий, производственных процессов и оборудования.

Таким образом, покупатель, помимо оплаты стоимости государственного имущества, будет обязан погасить более 1,2 млрд грн задолженности, инвестировать от 2,2 до 4 млрд грн в модернизацию завода, а также нести расходы по содержанию имущественного комплекса по меньшей мере в течение 5 лет, необходимых для выполнения программы импортозамещения, рассказывает нардеп.

«ХГАПП имеет стратегическое значение для авиастроительной отрасли, экономики и обороны Украины. Для того, чтобы сохранить и возобновить полноценную работу, мы разработали соответствующий законопроект об особенностях приватизации предприятия, который был вынесен на рассмотрение Комитета ВРУ по вопросам экономического развития. По результатам обсуждения народные депутаты, члены комитета, приняли решение внести его на рассмотрение Рады и рекомендовать в первом чтении принять за основу», - добавил Игорь Копытин.

Как сообщал Укринформ, в мае 2021 года Государственный концерн «Укроборонпром» утвердил план антикризисных мер для ХГАПП. Приоритетами плана определены погашение задолженности, возобновление производства и возврат заказов на изготовление запчастей и обслуживание самолетов.