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Приватизация «Укргазбанка»: НБУ и Минфин ищут финансового советника
15:54 03.11.2021 |
Среди государственных банков «Укргазбанк» наиболее готов к приватизации - Нацбанк и Минфин ищут финансового советника.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам рабочей встречи по прогрессу в приватизации государственной доли "Укргазбанка".
"Укргазбанк среди других государственных банков наиболее готов к приватизации. Об этом свидетельствует его операционная эффективность, низкий уровень проблемных активов, а также значительный прогресс в создании дорожной карты приватизации.
"Сейчас совместно с Министерством финансов Украины происходит поиск финансового советника. Следующим шагом должен стать этап по выбору наилучшей опции продаж финансового учреждения", - говорится в сообщении.
"Приватизация Укргазбанка должна стать успешным кейсом и продемонстрировать пример привлекательности банковского рынка Украины для инвесторов, значительно повышая приватизационный потенциал", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
При этом в Минфине добавили, что главной целью акционера остается снижение доли государства в банковской системе до уровня ниже 25% в 2025 году.
"Партнерство по IFC и трансформационные процессы, осуществляемые Укргазбанком на выполнение стратегических задач, существенно улучшают его привлекательность для дальнейшей приватизации", - добавил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.
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