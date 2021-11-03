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«Центрэнерго» в отопительный сезон может перейти на сжигание газа, если не будет хватать угля
11:14 03.11.2021 |
ПАО "Центрэнерго" готово работать в нынешнем осенне-зимнем периоде с использованием газа, цены на который находятся на рекордных уровнях при недостатке угля. Об этом заявил первый заместитель главы Фонда госимущества, глава наблюдательного совета Центрэнерго Денис Кудин.
"В январе-феврале этого года были сложности в энергосистеме и "Центрэнерго" систему спасло. Мы перешли на работу по углю, которого не было, на газ, и благодаря этому сгенерировали достаточно электроэнергии, чтобы поддерживать стабильную мощность в системе в пиковой нагрузке. Именно это при необходимости мы готовы сделать и сейчас", - сказал Кудин.
"Если так случится, что на коротких промежутках времени нам не хватит угля, то мы перейдем на газ. Соответственно Украина будет с электроэнергией", - добавил председатель наблюдательного совета "Центрэнерго".
По его словам, газа у НАК "Нефтегаз", который сегодня является единственным поставщиком для генкомпании, достаточно, а решение о переходе на альтернативный уголь может быть принято на уровне Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"Если стране нужно балансировать энергосистему, то так же, как это было в прошлый раз, пройдет совещание на уровне СНБО и будет решение переходить на альтернативное топливо. Газ у НАК есть, мы с ними в регулярном контакте. НАК хорошо понимает, что если системе будет нужно, то придется поставлять газ для энергетики", - объяснил Кудин.
При этом он отметил, что "Центрэнерго" уже в этом месяце рассчитывает погасить долг перед НАКом на сумму около 900 млн грн за газ, использованный компанией еще в начале года. "Контракт в "Центрэнерго" по газу только с НАК. Раньше было по-разному. Компания виновата еще за тот газ, который мы потребили в январе-феврале. Мы планируем этот долг погасить в ноябре. Там почти 900 млн грн", - отметил он.
По его словам, уплатить этот долг "Центрэнерго" планирует за счет предоплаты за реализуемую электроэнергию. "В таком случае мы будем знать, что готовы к любым форс-мажорам", - подчеркнул он.
В то же время, по его словам, в целом генерирующая компания рассчитывает, что ей удастся пройти осенне-зимний на угле. "У нас в рамках подготовленного плана дефицит не должен возникнуть. Мы рассчитываем полностью сбалансироваться углем", - сказал Кудин, добавив.
На данный момент большинство энергоблоков ТЭС "Центрэнерго" не работают из-за отсутствия угля. В то же время компания сталкивается с проблемами при закупке угля, учитывая его дефицит на мировых рынках.
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