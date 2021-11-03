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Чернышов сообщил, когда объединятся Турбоатом и Электротяжмаш
08:44 03.11.2021 |
Процесс объединения харьковских АО "Турбоатом" и АО "Электротяжмаш" в предприятие "Украинские энергетические машины" должен завершиться до конца 2021 года.
Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, находясь с рабочей поездкой в Харьковской области, передает корреспондент Укринформа.
"Я понимаю, что до конца этого года полная регистрация и окончательное объединение (АО "Турбоатом" и АО "Электротяжмаш" - ред.) состоятся", - сказал Чернышов.
Он добавил, что генеральный директор Турбоатома Виктор Субботин представил программы развития объединенного предприятия и план заказов на 2022 год. Чернышов подчеркнул, что за последние годы Турбоатом нашел пути для модернизации и выхода на новые рынки. Руководитель предприятия заверил, что объединение проходит четко по графику.
«В Украине это самая масштабная реорганизация крупных предприятий, мы впервые проходим все организационные, финансовые и кадровые изменения. Мы идем по запланированному Кабмином графику, и до конца этого года объединение уже будет окончено. На 1 января это будет единственным предприятием», - сказал Субботин.
Он отметил, что считает объединение исторической справедливостью, поскольку в 1934 году нынешний Турбоатом был турбогенераторным заводом, а уже после Второй Мировой войны был создан Электротяжмаш для изготовления тяговых двигателей, куда передали генераторное оборудование.
«Во всем мире турбина и генератор производятся в одной компании, это, безусловно, правильно, потому что есть один заказчик на электростанцию. И только у нас в Украине так случилось, что было две разные компании, и это было тяжело объединять в тендерах. Это решение (об объединении) справедливое и очень необходимое. Это позволит нам более активно выступать на рынках, в контрактах и побеждать», - сказал Субботин.
Он заверил, что производство тяговых двигателей и электрических машин на мощностях «Электротяжмаша» будет продолжено и будет развиваться.
«Мы понимаем, как не только поддержать это производство, но и развивать. В следующем году планируем загрузить «Электротяжмаш» как минимум в два раза больше», - сказал Субботин.
Как сообщалось, 31 марта 2021 года Кабинет Министров принял распоряжение, которым согласовал предложение Фонда государственного имущества Украины о превращении государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш» в акционерное общество. 27 июля стало известно, что ФГИ инициирует присоединение АО «Электротяжмаш» к АО «Турбоатом».
26 августа распоряжением правительства №1005-р, обнародованном на Урядовому порталі, Кабинет Министров согласовал это присоединение. Кроме того, Турбоатом был внесен в перечень объектов крупной приватизации.
По открытым данным, чистый убыток ГП «Электротяжмаш» за 2020 год составил 450,89 млн грн. Электротяжмаш специализируется на разработке и производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, а также больших электрических машин постоянного тока.
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