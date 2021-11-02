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Шуфрич купил очередной телеканал
23:20 01.11.2021 |
Депутат от ОПЗЖ, председатель Комитета Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем ООО "Телепростир" (телеканал UkrLive). Об этом свидетельствует данные Единого государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции.
Согласно истории изменений регистрационной информации, 28 октября 2021 года вместо Владислава Багинского, который значился основателем, конечным бенефициаром и руководителем ООО, владельцем стал Нестор Шуфрич, а возглавил компанию Виктор Фролов.
Спутниковый телеканал UkrLive вещает на частоте 12284 V 27500. Сейчас на канале транслируются передачи "Першого незалежного".
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