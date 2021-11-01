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Украинская «дочка» Сбербанка России сменит название на МР Банк
13:55 01.11.2021 |
Сбербанк России постановил изменить название дочернего АО "Сбербанк" (Киев) на АО "МР Банк" (АО "Международный резервный банк"), свидетельствует решение Сбербанка России от 27 сентября, обнародованное на его сайте.
Согласно ему, акционер также уполномочил правление банка самостоятельно принимать решения относительно порядка и условий использования новых знаков для товаров и услуг (ТМ).
Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.
Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2021 года Сбербанк по размеру общих активов занимал 10-е место (61,88 млрд грн) среди 72 действовавших в Украине банков.
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