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АМКУ со второго раза разрешил Новинскому приобрести акции Харьковоблэнерго
11:40 29.10.2021 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd приобрести акции АО "Харьковоблэнерго". Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
22 июля 2021 года комитет отменил аналогичное решение из-за выявления факта, что решение было принято на основании недостоверной информации.
Новое заявление на концентрацию от компании комитет рассматривал в режиме "недружественного приобретения", поскольку Харьковоблэнерго не предоставило компании Smart Holding (Cyprus) Ltd информацию, необходимую для рассмотрения заявления о предварительном получении разрешения на концентрацию.
Распоряжением государственного уполномоченного у Харьковоблэнерго была истребована необходимая информация.
"В ходе рассмотрения заявления комитет установил, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках и предоставил соответствующее разрешение", - сказано в сообщении.
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