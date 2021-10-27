Приватизация «Большевика». Василий Хмельницкий рассказал, что построят на месте завода

Цена АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") в ходе аукциона в среду выросла до 1,429 млрд грн со стартовой 1,39 млрд грн.

Новым владельцем завода АО "Первый киевский машиностроительный завод" стал консорциум, среди которых компания А-Девелопмент Алексея Баранова и девелопер UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого. Об этом говорится в комментарии пресс-службы сооснователя холдинга UFuture и UDP Василия Хмельницкого для LIGA.net.

По его словам, на месте завода должна появиться инновационная инфраструктура с миллиардными инвестициями.

"Как акционер UDP я приветствую партнеров с победой на открытом аукционе. В Киеве появится инновационная и комфортная для горожан инфраструктура в центре города, эффективный собственник и миллиардные инвестиции, новые рабочие места и перспектива развития", - заявил Хмельницкий.