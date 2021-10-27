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Правительство утвердило новый состав правления Укрзализныци
09:47 27.10.2021 |
Кабинет Министров Украины своим решением от 25 октября 2021 года утвердил новый состав правления АО «Укрзализныця».
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что согласно постановлению правительства № 1101 от 25 октября 2021 года, председателем правления компании назначен Александр Камышин, который до этого исполнял обязанности руководителя компании. Членами правления назначены Григорий Бойко и Евгений Лященко. Кроме того, правительство утвердило в должностях членов правления УЗ Ореста Логунова, Александра Перцовского и Романа Черницкого.
Указанный состав правления Укрзализныци назначен временно, на период до принятия общим собранием акционеров общества (по представлению нового состава наблюдательного совета) решения о формировании правления.
Этим же документом Кабинет Министров Украины прекратил полномочия членов правления Укрзализныци Франтишека Буреша и Ивана Юрика и освободил от исполнения обязанностей члена правления Ивана Синякова.
Как сообщал Укринформ, 21 сентября истек срок действия контрактов четырех членов наблюдательного совета Укрзализныци.
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