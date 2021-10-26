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Государственный «Укрэксимбанк» получил рекордную прибыль в сентябре
14:11 26.10.2021 |
В сентябре 2021 года месячная операционная прибыль "Укрэксимбанка" превысила 533 млн грн - это рекордное значение за весь период его деятельности с 1992 года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Результат был обеспечен благодаря начавшемуся в прошлом году процессу системной трансформации банка, структуре его баланса, основательной перестройке бизнес-модели, активной работе с проблемными активами и взвешенному подходу к формированию и контролю операционных расходов", - говорят в банке.
Отмечается, что соотношение операционных расходов к доходам (cost to income ratio) по итогам сентября составило 27%, с начала года - 40%.
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