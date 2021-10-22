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Витренко назвал стоимость водородного проекта «Нафтогаза» и RWE
17:19 21.10.2021 |
Стоимость водородного проекта НАК "Нафтогаз Украины" и немецкой компании RWE Supply & Trading по производству "зеленого" аммиака оценивается в 500 млн евро. Срок реализации составляет от одного до трех лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко DW Ukrainian.
"Мы сейчас оцениваем стоимость этого проекта приблизительно в 500 млн евро. Экономический эффект от этого проекта значительно превысит инвестиции в него, но многое зависит от регулирования, как на европейском рынке, так и в Германии, потому что вся эта индустрия "зеленого" водорода является новой, и даже сейчас нет окончательного решения немецкого правительства как оно будет развивать водородную энергетику в Германии, а от этого зависит окончательная рентабельность проекта", - сказал он.
Витренко отметил, что в зависимости от вариантов выполнения проекта срок его реализации составляет от одного до трех лет.
Он сообщил, что в рамках проекта планируется производство из возобновляемой электроэнергии и воды "зеленого" водорода, который далее будет переработан в "зеленый" аммиак с его последующей транспортировкой морским путем в Германию.
Напомним, "Нафтогаз Украины" и RWE Suppl & Trading в августе 2021 года подписали меморандум, согласно которому планируется изучить возможности сотрудничества по созданию производства "зеленого" водорода и его производных, в частности аммиака. Речь идет о развитии проектов по производству и хранению "зеленого" водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.
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